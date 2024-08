Boom di edifici abbandonati e case fatiscenti | l’emergenza tocca anche i grandi centri urbani

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 24 agosto 2024) Negli ultimi dodici anni, il patrimonio immobiliare italiano ha visto un drastico aumento di ruderi ein rovina, un fenomeno che sta diventando sempre più comune in molte aree del Paese. Secondo un’analisi condotta da Confedilizia, il numero di questi immobili è cresciuto del 123%, passando dalle 278.000 unità del 2011 a oltre 620.000 nel 2023. Un dato che, oltre a raccontare lo stato fisico di queste abitazioni, riflette il lento e progressivo declino di diverse aree, soprattutto rurali, ma non solo. Frosinone: il centro di un fenomeno in espansione La provincia di Frosinone si colloca al primo posto per numero diin rovina, con quasi 32.000 immobili. Le città più piccole e le aree meno popolate sembrano dunque soffrire maggiormente di questo problema, che si lega spesso a un contesto di impoverimento economico e spopolamento.