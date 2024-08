America’s Cup Luna Rossa surclassa Ineos Britannia Ainslie zavorrato dalle penalità

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 24 agosto 2024)hatonella regata più attesa della terza giornata dei preliminari diCup, la competizione sportiva più antica al mondo che si sta svolgendo nelle acque di Barcellona. L’equipaggio italiano, tornato in mare dopo la brillante affermazione ottenuta ieri contro American Magic, ha avuto la meglio sul sodalizio britannico, dominando uno dei testa a testa più vibranti considerando l’accesa rivalità emersa tre anni fa nella baia di Auckland (gli uomini dello skipper Max Sirena travolsero Bene compagni nella finale della Louis Vuitton Cup). La regata si è risolta in partenza, come spesso accade con questi AC75, imbarcazioni volanti capace di macinare velocità funamboliche.ha infatti spinto per conquistare un vantaggio, virando al limite del campo di regata e precedendo Team Prada Pirelli nella marcia verso la linea dello start.