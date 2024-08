Scuola nuovo anno e soliti problemi per 480mila studenti Non cambia mai nulla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Firenze, 23 agosto 2024 –scolastico,vecchi. Il 16 settembretoscani tornerin classe. Per molti di loro, purtroppo, la continuità didattica continuerà ad essere un miraggio, dato che i sindacati calcolano una presenza di prof precari che si aggira tra il 25 e il 30%, con picchi del 40% in alcuni istituti. A fare il punto della situazione è Pasquale Cuomo, segretario regionale Flc-Cgil. Intanto, i numeri: a fronte di 2367 assunzioni autorizzate dal ministero a livello regionale, i posti che resterliberi sardi più, pari a 3549. La causa di questa differenza? “Il ministero l’ha giustificata per la necessità di accantonare dei posti in vista del secondo concorso finanziato con i fondi del Pnrr che dovrebbe essere bandito a ottobre, ma non per infanzia e primaria”, spiega Cuomo.