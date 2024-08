Scooter elettrico in carica si incendia di notte famiglia sterminata dalle fiamme

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Erano andati a dormire tutti insieme in una stanza della loro casa, ma prima di farlo avevano messo inil loro motorinocollegandolo all’impianto del piccolo appartamento in cui vivevano. Durante la, però, il veicolo ha preso fuoco appiccando leall’abitazione. L’incendio in breve tempo ha divorato tutto e sterminato unadi quattro persone: padre e madre di 29 e 23 anni e i loro quattro bambini di età compresa fra i 2 e i 7 anni. A dare notizia della terribile tragedia, avvenuta alla periferia di Novi Sad, a circa 90 chilometri da Belgrado, sono stati i media serbi. L’incendio si sarebbe propagato intorno alle 3 del mattino, intrappolando i sei membri dellae non lasciando loro scampo.