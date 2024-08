Scherma e psicoanalisi Lucattini | Ruolo cruciale di insegnanti e genitori per ambiente sicuro e stimolante ai bambini

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 23 agosto 2024) La, spesso percepita come un'arte marziale elegante e strategica, si rivela una disciplina che coinvolge profondamente sia il corpo che la mente. In questo contesto, sorprendentemente, emergono paralleli significativi con la, una scienza apparentemente distante, ma che condivide con laelementi fondamentali come la concentrazione, il controllo emotivo e la consapevolezza corporea. Per approfondire questi temi, Marialuisa Roscino ha intervistato Adelia, Psichiatra e Psicoanalista della Società Psicoanalitica Italiana. L'articolo: “diperai” .