Noto parrucchiere trovato morto l’allarme dal coinquilino La polizia indaga sulle ultime ore

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ancona, 23 agosto 2024 – Torna a casa e trova il co-inquilino, choc in centro. Sono ancora tutte da ricostruire le cause della morte di Marco Domenichelli, 56 anni, notissimoe acconciatore anconetano, titolare di almeno quattro negozi in città e da tantissimi anni il coiffeur di generazioni e generazioni soprattutto di donne. È probabile che l’uomo sia stato colto da un malore mentre si trovava in casa, quasi certamente da solo e dunque senza nessuno che potesse daree chiamare i soccorsi. Addosso, sul corpo, i segni compatibili con una caduta, forse successiva al malessere fatale. Gli inquirenti della squadra mobile di Ancona, non hanno inizialmente escluso alcuna ipotesi, compresa quella delle percosse, ma poi gli esami della scientifica hanno escluso un’aggressione e dunque la pista dell’omicidio, avallando quella della morte per cause naturali.