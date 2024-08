Mi ha accoltellato le verità nascoste nelle ultime parole di Sharon Altro sopralluogo in casa e fidanzato ancora in caserma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nell’intricato coacervo di misteri che al momento inchiodano nell’irrisolto il giallo dell’omicidio diVerzeni torna in primo piano quella frase pronunciata dalla vittima al 118 poco prima di morire: «Mi ha». E non «mi hanno», come era filtrato dalle indagini in un primo momento. Una differenza che ha il suo peso per gli inquirenti al lavoro sul caso, che tornano a quellee a quella chiamata arrivata ai soccorritori delle 00.52, subito dopo i 4 fendenti sferrati dall’assassino/a.