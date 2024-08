F1 | Mercedes finalmente sei tu! Toto Wolff sollevato

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ultime prestazioni molto positive per ladiche ha realizzato podi e vittorie nelle ultime uscite del Mondiale 2024 di Formula 1. Le Frecce d’Argento si sono ritrovate,, grazie ai dati che adesso coincidono tra galleria del vento e simulatore e tutto questo, inevitabilmente, si riflette in pista durante Qualifiche e Gran Premi. Per la gioia di Lewis Hamilton, al passo d’addio con il marchio stellato, e di George Russell che si appresta a diventare il pilota di punta nella prossima annata di F1., le parole di: “abbiamo una correlazione tra galleria del vento, simulatore e pista” “Il nostro obiettivo durante l’inverno era quello di risolvere i problemi di fondo della W14, e ci siamo riusciti, ma abbiamo trovato nuove criticità .