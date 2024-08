Cina | Shanghai modifica legge per ulteriore sviluppo di centro finanziario internazionale

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 ago – (Xinhua) – La legislatura della municipalita’ di, nellaorientale, ha approvato la revisione dei regolamenti per la promozione dell’di quest’area come, con le nuove norme revisionate che entreranno in vigore il primo ottobre. I regolamenti mirano ad approfondire la riforma finanziaria, a servire l’economia reale e a prevenire e disinnescare i rischi finanziari, in modo da fornire una solida garanzia legale affinche’possa svolgere efficacemente il suo ruolo di servizioper il Paese. I regolamenti mirano a migliorare il sistema, a promuovere unodi alta qualita’ del mercato dei capitali, a espandere l’apertura finanziaria di alto livello e ad aumentare il sostegnoal moderno sistema industriale.