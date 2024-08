Ines Teresa Giuliani | la postina che sfidò le bombe

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 22 agosto 2024) “Cultura, Turismo, Lavoro”: un progetto della Fondazione Anna Maria Catalano, finanziato dall’Unione Europea Next Generation EU nell’ambito del PNRR Transizione digitale Organismi Culturali e creativi”. Cerveteri, 22 agosto 2024 –, nota anche come Teta, è una figura storica di grande importanza per la città di Cerveteri. Rappresenta l’immagine di un’Italia forte, capace di risollevarsi dopo le devastazioni delle due guerre mondiali, trovando nel resiliente spirito femminile il proprio punto di ancoraggio. Nonostante la sua vita sia stata segnata da continue tragedie, Teta ha trovato la forza di non arrendersi e di andare avanti, fino a diventare la prima donna a dirigere l’ufficio postale di Cerveteri.