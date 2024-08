La Volta Buona della Balivo torna con delle novità che fanno ben sperare

Leggi tutta la notizia su biccy

Dopo una breve parentesi su La7, un anno fa Caterinaha fatto ritorno in Rai con un nuovo programma, La, che ha preso il posto di Oggi è Un Altro Giorno di Serena Bortone (che a suaaveva colmato il vuoto lasciato dallacon l'indimenticato Vieni da Me). Il nuovo show di Rai Uno condito da interviste a vip e giochi a premi ai quali possono partecipare i telespettatori da casa è partito in sordina, ma poi ha convinto il pubblico e la dirigenza, tanto che è stato confermato per una seconda stagione. È chiaro però che qualcosa va cambiato per attirare più telespettatori e a quanto pare è già stata scelta la direzione da prendere per la seconda edizione del programma.