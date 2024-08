Il futuro delle telecomunicazioni e la guerra degli standard tecnologici

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Internet of Things (IOT o «Internetcose»), industrie robotizzate, veicoli a guida autonoma, Smart Cities, telemedicina, ecc. hanno tutti un tallone d’Achille: perché possano realizzare il loro servizio (e quindi business) necessitano di una grande capacità e velocità di connessione. Come quellareti di telecomunicazione mobile di quinta generazione (5G) che permettono di affiancare più servizi contemporaneamente con una grande flessibilità d’uso. Ovviamente questo tipo di rete ben si presta anche all’uso militare: senza 5G non si coordinano (per fare un esempio) stormi di droni e non è possibile connettere i vari sensori, i dispositivi meccanici e l’Intelligenza Artificiale in real-time.