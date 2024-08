È crollato il palco presto Panico al concerto del cantante italiano | cede il pavimento e sparisce

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Paura per il notodurante il suo. Si stava esibendo davanti al pubblico, quando èiled è finito giù. Subito grande preoccupazione peer i suoi fan, visto che è precipitato per un metro. Vicino a lui c’era lo staff, che si è adoperato immediatamente per soccorrerlo. E successivamente si sono scoperte le sue condizioni di salute. Ilnon si aspettava ovviamente un incidente del genere dal vivo. Si stava divertendo con gli spettatori al suoe ha cominciato a saltare, come è suo solito fare durante le sue canzoni, quando èil. Le immagini riprese dai cellulari delle persone presenti sono diventate virali in poche ore.