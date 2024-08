Caro libri ci risiamo | fino a 500 euro a famiglia La stangata di settembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Fermo, 21 agosto 2024 – A venti giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, per ragazze e ragazzi, è tempo di pensare ai. Un carico per le famiglie se si pensa che per l’acquisto deidel primo anno di scuola media inferiore, la spesa per un figlio è di 320 e di 520 per le superiori. "Premesso l’annuale aumento dell’1-2% adottato dalle case editrici, diciamo che il prezzo dei testi per gli istituti ‘Betti’ e ‘Fracassetti’ è nella media nazionale; leggermente inferiore, per scelte organizzative interne, alla ‘Leonardo da Vinci’– spiega Luca Cataldi della Cartolibroemme – di molto inferiore alla media nazionale invece, la spesa per gli istituti superiori (350-400), eccezione fatta per il liceo classico ad indirizzo ‘aures- teatrale’ il cui costo si aggira attorno alle 450