A Chicago gli Obama lanciano Kamala Harris Yes she can

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 agosto 2024)(USA) (ITALPRESS) – Da “Yes, we can” a “Yes, she can”. Barackriadatta il suo storico motto e lo dedica a, attuale vicepresidente e in corsa per la Casa Bianca, infiammando la convention dei democratici di. “Siamo pronti per la presidente. E' una persona che ha passato la vita a lottare per le persone che hanno bisogno di una voce”, ha detto l'ex presidente Usa, secondo cui “l'amministrazione-Walz aiuterà a superare i vecchi dibattiti:e Tim capiscono che se tutti avranno un'opportunità giusta tutti saranno in condizioni migliori. Quando le donne verranno pagate come gli uomini per fare lo stesso lavoro sarà tutta la famiglia a trarne vantaggio”. Secondo“non abbiamo bisogno di altri quattro anni di spavalderia e caos – ha aggiunto riferendosi a Donald Trump -.