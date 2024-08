Lavori alle poste per i servizi digitali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Chiude l’ufficio postale di Concordia, che diventerà un ufficio d’avanguardia. Da sabato 24 agosto per un mese, fino al 25 settembre, niente più attività di sportello, poiché inizieranno idi ammodernamento, relativi al progetto "Polis – Casa dei". Durante questo periodo di chiusura la sede di Concordia verrà trasformata in sportello unico digitale di prossimità per consentire l’erogazione di una serie didella Pubblica Amministrazione. Qui - terminati i- si potranno richiedere certificati anagrafici e di stato civile, la carta d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali (INPS) e giudiziari (es.