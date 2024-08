Fiorentina Gudmundsson | Palladino uno dei motivi per cui ho scelto Firenze

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) “Stare qui, in una grande società con grandi ambizioni, significa molto per me. Club e tifosi meritano di vincere qualche trofeo“. Queste le parole di Albert Gumdundsson, nuovo acquisto della, che è stato ufficialmente presentato al Viola Park. “Il percorso è stato piuttosto lungo, con lainteressata a me già a gennaio per poi tornare alla carica in estate. Personalmente sono molto carico di iniziare questa nuova avventura – ha aggiunto l’islandese – Uno deiper cui ho: con lui spero di fare un altro stop per la mia carriera“., arrivato dal Genoa in prestito oneroso con diritto di riscatto (che può diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni) ha poi parlato del numero di maglia che sceglierà: “Non lo so ancora. Prenderò una decisione in settimana“.