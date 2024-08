17enne si schianta contro il palo della luce | aveva perso il controllo del motorino

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 20 agosto 2024) Una tragica fatalità ha scosso la comunità di Meda, in provincia di Monza eBrianza, nella serata di lunedì 19 agosto. Una ragazza di 17 anni ha improvvisamenteilllo delche stava guidando,ndosiun. Nonostante i soccorsi tempestivi, la giovane è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. L’incidente è avvenuto poco primamezzanotte in via Cave. La ragazza stava probabilmente rientrando a casa quando, per ragioni ancora da chiarire, hal’equilibrio e si è scontrata violentementeundell’illuminazione pubblica. Alcuni automobilisti di passaggio hanno immediatamente allertato l’agenzia regionale di emergenza e urgenza, che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’unità di soccorso avanzato.