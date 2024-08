Vietri FdI | Garantire medici sulle ambulanze in Costa d’Amalfi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Quanto accaduto, due giorni fa, ad una turista colta da infarto a Positano (Salerno) è molto grave oltre che preoccupante. Non si può mettere a rischio la vita delle persone per l’assenza dei”. Lo dichiara, in una nota, il deputato salernitano di Fratelli d’Italia Imma, che annuncia un’interrogazione parlamentare al Ministro della Salute Orazio Schillaci per fare chiarezza sul reale funzionamento dell’assistenza sanitaria in Costiera Amalfitana. “Il personale del 118 è intervenuto rapidamente, ma la mancanza di un medico a bordo dell’ambulanza – secondo quanto riportato dagli organi di stampa – avrebbe ‘costretto’ i soccorritori a trasportare la paziente al pronto soccorso di Castiglione, piuttosto che optare per il trasferimento diretto all’ospedale più vicino, ossia quello di Sorrento (Napoli).