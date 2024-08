Tanzania si insedia il nuovo capo della diplomazia italiana

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilambasciatore d’Italia in, Giuseppe Sean Coppola, ha presentato oggi le lettere credenziali alla presidenteRepubblica Unita di, Samia Suluhu Hassan. Nell’incarico subentra a Marco Lombardi. Nel cordiale colloquio avuto nel corsocerimonia, la presidente ha auspicato un ulteriore rafforzamento delle già eccellenti relazioni tra i due Paesi, sottolineando in particolare la dimensione economica e commerciale e auspicando maggiori investimenti da parte delle imprese italiane. Nel ricordare l’attenzione prioritaria rivolta dall’Italia alle relazioni con l’Africa, l’amb. Coppola ha assicurato che si adopererà per rafforzare il partenariato tra Italia ein tutti i settori di comune interesse, in ambito politico, economico, commerciale e culturale.