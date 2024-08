Nicola muore a 19 anni in vacanza | schianto mostruoso in moto d’acqua Arrestato l’amico

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Un viaggio di piacere si è trasformato in tragedia perLorio, un ragazzo di 19originario di Casal di Principe, in provincia di Caserta.ha perso la vita ieri in Albania, a seguito di un incidente avvenuto al largo di Velipoja, una rinomata località balneare situata vicino a Scutari, nel nord del paese. Il giovane si trovava incon amici, ma quella che doveva essere una giornata di divertimento in mare si è conclusa nel peggiore dei modi. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, l’incidente è avvenuto a circa un miglio dalla costa.Lorio stava guidando unaquando, durante alcune manovre pericolose, si è scontrato violentemente con ladi un suo amico, Salvatore Di Tella, 20, anch’egli italiano. L’impatto è stato devastante, causando gravi ferite a entrambi i giovani.