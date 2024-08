Juventus Motta | Mbangula gioca perché se lo merita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Mancano pochi minuti al debutto stagionale delladi Thiago, che questa sera sfida il Como. Il neotecnico bianconero parla ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio: “Nel pregara ho detto poco, abbiamo parlato molto durante la settimana. Abbiamo visto l’avversario per capire cosa vogliamo essere noi in campo. E insistere.titolare?se lo, ha fatto una buona preparazione, ha fatto tutti gli allenamenti dal primo giorno Quando è entrato lo ha fatto molto bene e oggi potrà aiutare i compagni in campo“. Yildiz dietro a Vlahovic, con l’obiettivo di averlo più vivo: “Sì, è un ragazzo che deve partecipare tanto, in quella posizione attacca bene la profondità e ha un bel tiro. Gli piace stare vicino e Dusan e cercheremo di sfruttarlo al massimo”.: “se lo” SportFace.