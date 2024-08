Batgirl Michael Keaton sulla cancellazione del film | Non mi importa ho ricevuto un gran bell' assegno

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 19 agosto 2024) L'attore non è dispiaciuto che ilormai completato sia stato cancellato, in quanto è stato ben pagato per il ruolo Impegnato nella promozione di Beetlejuice Beetlejuice, in uscita a settembre,ha recentemente dichiarato alla rivista GQ di non essersi arrabbiato troppo quando la Warner Bros. ha rinunciato all'uscita di, in cui l'attore aveva ripreso il suo iconico ruolo di Batman al fianco di Leslie Grace nel ruolo principale. Lo studio ha accantonato ilnell'agosto del 2022 per ridurre le perdite economiche., realizzato con un budget di 90 milioni di dollari, era già stato girato e in fase di post-produzione quando è stata presa la decisione, che è stata uno shock per tutta l'industria. Variety aveva