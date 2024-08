San Domenico | Siamo in attesa dei lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) I soldi ci sono. Il progetto – da quanto si apprende – è ancora indietro. Si tratta di un intervento di grande portata sul complesso di San. "Opere importanbte di consolidamento - dice il sindaco Simone Giglioli – di cui non è titolare il Comune ma la Soprintendenza. Un’operazione in ballo da anni che torneremo a sollecitare, la progettazione però sappiamo che è in corso". L’ultimo sopralluogo tecnico è del 2022 ed ebbe l’obittivo di visionare gli spazi, di proprietà del Comune di San Miniato e della parrocchia, per valutare gli interventi necessari in seguito all’assegnazione, nel 2019, da parte del Ministero dei beni culturali, di tre milioni di euro destinati al recupero di alcune parti del Complesso e al consolidamento sismico. Da allora, da quanto abbiamo appreso, tutto silenzio.