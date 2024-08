Salvatore Garau l' artista che difende il paesaggio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 agosto 2024) Il pittore sardosi oppone alle pale eoliche che si stanno innalzando nella sua terra. Per obbedire al dettato della rivoluzione verde, si rischia di alterare per sempre una delle più più belle regioni d’Italia. C’è uncoraggioso in Sardegna che non pensa di cambiare il mondo con la sua arte, ma di impedire che glielo cambino, con le sue parole. È. Musicista, poi pittore e sperimentatore, è oggi attivo in Francia, dove una sua mostra al Museo di Arte Moderna di Saint-Étienne, propone «spazi di strutture che si scuotono con movimenti che ricordano forti venti, terremoti o formazioni architettoniche, e che, per contenere chiarezza e obiettività geometrica, si relazionano con il gioco delle emozioni in una frenesia che può essere perturbatrice, incosciente e irrazionale» (Lóránd Haegyi). Sarà così. Ma ci interessa per altro.