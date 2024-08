Fedez alti e bassi della sua vita privata e professionale Come vanno le sue aziende? La mamma è preoccupata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 18 agosto 2024)continua a tenere banco tra le paginestampa, ma stavolta, sotto la lente di ingrandimento, c’è la suatracontinua a far parlare di sé per la suae i vari flirt post-Chiara Ferragni, che non è l’unica a vivere unapoco serena. Anche l’ex marito infatti sembra attraversare, dal punto di vista, una strada non facile tanto che la madre, la signora Annamaria, appare “”. Pare, al di là delle foto delle vacanze pubblicate sui social, che il rapper non stia attraversando un periodo tranquillo per gli affari. Sembrerebbe che alcuni prodotti da lui sponsorizzati non siano decollati. Unica eccezione è rappresentata da Doom Entertainment, il cuore pulsantefamiglia del cantante.