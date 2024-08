Coppa Italia Serie C 2024 25 | passa il Perugia vince l’Altamura

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) Seconda giornata di partite del secondo turno diC. Tante le partite di questa sera con match interessanti tra le varie compagini della terzana.e Arezzo battono rispettivamente Pineto e Ascoli per 2-0 e 2-1, mentre il neopromosso Altamura batte il Picerno per 3-1 ma solo dopo i supplementari. Vittoria anche per Potenza e Giana Erminio, che battono Benevento e Virtus Entella per 2-1 e 1-0. Fatica ma trionfa anche una delle favorite del campionato diC, il Vicenza, che batte l'U23 dell'Atalanta per 2-1. Servono invece i supplementari al Padova per battere 3-2 la Feralpisalò. Ai rigori infine la spuntano Catania e Pro Vercelli che battono Crotone e Pro Patria.