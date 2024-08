Oro nuovo record storico vale 2 500 dollari l’oncia | perché continua a crescere

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 17 agosto 2024) L’oro supera per la prima volta la soglia dei 2.500al, trainato dalle aspettative di una politica monetaria più accomodante da parte delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve. Il metallo prezioso, considerato un bene rifugio per eccellenza, ha registrato un incremento di oltre il 20% quest’anno, grazie agli acquisti delle banche centrali e dalla crescente domanda in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche. A metà pomeriggio, il prezzo dell’oro a Parigi era in rialzo dell’1,27%, attestandosi a 2.488,10per oncia.per l’oro: dal taglio dei tassi alla guerra in Medio Oriente A luglio di quest’anno, il metallo prezioso ha raggiunto la sogna dei 2.487, dopo aver messo a segno un progresso del 6%.