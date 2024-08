La zona della giustizia il nuovo libro scritto da Massimo Salari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Si intitola "La" ed è l’ultimodel fabrianese. Un gruppo di persone si risvegliano alla spicciolata in un luogo non familiare, fra boschi, grotte e terre brulle. Un ricominciare l’esistenza in branco, come nell’era dell’uomo primitivo. Max è il personaggiostoria che racconta la sua avventura ricca di colpi di scena, scoperte e domande esistenziali. Perché Max e i suoi compagni si trovano in queste condizioni? Un finale travolgente e inatteso svela l’arcano.