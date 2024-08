La testimonianza nel villaggio olimpico | Mentivamo per avere più carta igienica

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 17 agosto 2024) Terminati i giochi olimpici in Francia, un’atleta ha raccontato della difficile condizione di vita che lei e i colleghi hanno vissuto Lamentele e polemiche hanno fatto da contorno alle Olimpiadi di Parigi conclusesi lo scorso 11 agosto. Fin dai giorni che antecedevano l’inizio dell’evento, la questione dell’inquinamento della Senna ha fatto parlare molto di sé. Nei giorni successivi è toccato alla qualità delle stanze in cui dormivano gli atleti. Tra letti di cartone e materassi di plastica, ventilatori al posto dell’aria condizionata e scorte insufficienti per il periodo di durata della manifestazione. Il tutto senza dimenticarsi di citare il caso Immane Khelif e tutte le altre discussioni che hanno accompagnato questi giochi olimpici belli ed emozionanti, ma sotto certi aspetti anche particolari.