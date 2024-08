Ancora sorprese da Marte trovati degli oceani d’acqua liquida

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 17 agosto 2024) Sul pianetac’èacqua, oltre a quella congelata ai poli. Lo rivelano i dati del lander Insight della NASA e un’analisi condotta da Vashan Wright, geofisico presso lo Scripps Institution of Oceanography dell’UC San Diego, descritti su Proceedings of the National Academy of Sciences. Utilizzando l’attività sismica per sondare l’interno di, i geofisici hanno trovato prove di una grande riserva sotterranea di acqua, sufficiente a riempire glisulla superficie del pianeta. La quantità di acque sotterranee stimata dagli scienziati potrebbe coprire l’intero pianeta a una profondità compresa tra 1 e 2 chilometri, o circa un miglio.