Peyote ci mancava il catalogo cantato delle droghe Il tormentone dell’estate è un inno allo sballo video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 16 agosto 2024) “Papà, che significa?”: la domanda del pargolo piomba come un gavettone gelato nel caldo pomeriggio di Ferragosto in spiaggia. Dagli altoparlanti rimbomba uno dei tormentoni estivi (nono nella classifica di questa settimana di Radio Italia). Gli autori del brano che anche i bambini canticchiano inconsapevoli del significato, è chewing-gum zuccheroso per le orecchie. Ascoltando meglio l’orecchiabile brano, spuntano termini espliciti: tra i quali marjuana, xanax e perfino ayahauasca, la famigerata droga degli sciamani, fattore ritenuto scatenante della tragica morte del giovane Alex Marangon. Urge approfondimento: il brano è degli Articolo 31 (coerenti testimonial del “prodotto” e rinomati paladini della liberalizzazione), con la partecipazione straordinaria di Fabri Fibra e Rocco Hunt.