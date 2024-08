Ortisei tre euro in più per i piatti rimasti vuoti al ristorante Scoppia la polemica ma il titolare si difende | Comunicazione chiara

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 16 agosto 2024) A, in provincia di Bolzano,laper una scelta insolita di un. Trein più per ogni piatto vuoto richiesto a tavola. La decisione ha sollevato un vespaio tra i clienti, soprattutto per la modalità con cui è stata comunicata. Ilsi trova a 2.100 metri di altitudine, in una posizione privilegiata sopra. La nuova tariffa è stata introdotta con una nota scritta a mano in fondo al menù.Leggi anche: Ferragosto di caos sul litorale della Versilia: forte vento, trombe d’aria e salvataggi in mare “Non facciamo nulla di sbagliato” Ildel locale ha cercato di spiegare la sua scelta. Affermando che non si paga il coperto e che il costo aggiuntivo serve a coprire le spese per il lavaggio dei. E poi l’uso delle posate, dei tovaglioli e dell’acqua. “Non facciamo nulla di sbagliato”, ha dito il ristoratore.