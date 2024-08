La tradizione si rinnova a Prato con le sfide della Palla Grossa

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 16 agosto 2024)– Tutto pronto in piazza del Mercato Nuovo per il ritorno delle. È già in via di allestimento l’arena dei calcianti ed è pronto il programma di iniziative collaterali. Partita la prevendita dei biglietti per le semifinali, in programma il 7 settembre. Gialli, Rossi, Verdi e Azzurri: i calcianti dell’antico giocodisono pronti a scendere nell’arena per l’edizione 2024. Gli atleti non si stanno risparmiando negli allenamenti anche in questi giorni di gran caldo. Per tutti loro il giorno cerchiato sul calendario è sabato 7 settembre, quando i quattro quartieri si scontreranno in un doppio confronto sportivo per giocarsi la finalissima che assegnerà il palio. Teatro delle, come di consueto, piazza del Mercato Nuovo. I sorteggi hanno già delineato il tabellone del torneo per l’edizione 2024.