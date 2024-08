Atletica lutto per la scomparsa di Marinella Bortoluzzi | partecipò alle Olimpiadi di Roma 1960

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il mondo dell'leggera italiana è inper ladi, storica figura del salto in alto femminile. Tra le principali interpreti della disciplina a cavallo tra anni '50 e '60, l'azzurra prese partedi. Nata nel 1939 a, concluse la sua carriera con 13 presenze in Nazionale assoluta e con tre titoli italiani vinti nel 1959, 1961 e 1963. Inoltreè stata in più occasioni detentrice del record italiano, con la misura di 1,64 raggiunta nel 1959 per poi spingersi fino a 1,66 nel 1961. "Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze del presidente Fidal Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l'italiana" si legge nella nota ufficiale della federazione italiana dileggera.