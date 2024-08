Angela Carini testimonial dell’azienda che costruirà il Ponte sullo Stretto | social scatenati

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 16 agosto 2024) Sta facendo molto discutere suimedia la scelta di Webuild di puntare comesulla pugile. Il gruppo italiano del settore costruzioni (che fino al 2020 si chiamava Salini-Impregilo) è infatti l’azienda che nei prossimi anni dovrà realizzare il contestatodi Messina e suic’è chi ironizza sul fatto che abbia scelto come donna-immagine un’atleta recentemente balzata alle cronache per essersi ritirata dal ring dopo appena 46 secondi. Non esattamente un simbolo di solidità, insomma. Inoltre c’è chi, maliziosamente o meno, collega gli apprezzamenti permostrati nelle ultime settimane dai partiti di destra con il fatto che il principale sponsor politico delsia il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, leader della Lega.