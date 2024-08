Alien | Romulus la spiegazione del finale del nuovo film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 16 agosto 2024), ladeldel” del 1979 non è solo un grandehorror, ma uno dei miglioridi fantascienza di tutti i tempi. Il regista Ridley Scott ha utilizzato una premessa semplice per ottenere il massimo effetto, con una minaccia extraterrestre mortale che sale a bordo di una nave spaziale piena di astronauti e crea scompiglio. L’ambientazione claustrofobica e il design stellare delle creature di H.R. Giger hanno creato un classico istantaneo che continua a terrorizzare ancora oggi. Scott sarebbe tornato sul franchise per espandere la mitologia con “Prometheus” e “: Covenant”, ma ora le redini sono passate a Fede Álvarez. Il regista uruguaiano ha riportato la serie alle sue origini con “” (la nostra recensione), che presenta un cast ristretto in un unico luogo, intrappolato con l’organismo perfetto.