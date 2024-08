Tennis Carlos Alcaraz | Pronto per Cincinnati Ho trascorso mesi straordinari e sono cresciuto molto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 agosto 2024)torna in campo. Il fuoriclasse spagnolo non gioca dalla finale del torneo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ora si prepara per il suo esordio al Masters 1000 di(Ohio). Il murciano se la dovrà vedere contro Gael Monfils, giocatore ormai nella fase finale della sua carriera, ma semprepericoloso quando è in serata. Nella conferenza stampa che ha dato il via alla sua campagna sul cemento nordamericano, ilta classe 2003 ha svariato su numerosi argomenti: “La verità è chestatiincredibili nella mia vita e nella mia carriera avendo vinto il Roland Garros, un torneo a cui tenevo tanto trionfare. Wimbledon, che ovviamente è sempre meraviglioso da poter vincere. E uno dei miei sogni era vincere una medaglia alle Olimpiadi”. (Fonte:WorldItalia).