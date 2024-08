La Germania e lo spavento per le elezioni regionali nell’Est | per i sondaggi la Afd è al 30% Il voto è un rischio per il governo Scholz

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 agosto 2024) Il primo settembre si voterà in Sassonia e Turingia e l’esito delpotrebbe anche rischiare di aprire la strada ad una crisi dia Berlino più di quanto già non facciano le liti interne alla maggioranza e le difficoltà con l’iter di bilancio. I, come quelli del Politbarometer di ZdF del 9 agosto, pur essendo delle fotografie momentanee, segnano una tendenza ormai abbastanza definita. Sassonia Nel Land potrebbero restare i numeri per l’attuale maggioranza tripartita con Cdu (34%), Spd e Verdi (entrambi 6%) guidata dal cristianodemocratico Michael Kretschmer, ma con una forte ipoteca costituita da un’avanzata massiccia della AfD (30%) e della Bündnis Sahra Wagenknecht, la lista nata da una scissione della Linke (9%). Quest’ultima cannibalizzerebbe proprio il partito della sinistra (4%) e sarebbero ancora fuori dal Landtag anche i liberali della Fdp.