Amanda Knox sistema giudiziario italiano mi tormenta da 17 anni

(Di giovedì 15 agosto 2024)attacca la giustizia italiana dopo che sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna per calunnia ai ddi Patrick Lumumba nell’ambito di uno dei filoni scaturiti dal processo per l’omicidio di Meredith Kercher (per il quale è stata definitivamente assolta). “Ilmida 17” ha scritto sui suoi social. “È iniziato durante il mio interrogatorio – afferma– e continua nei tribunali, più di recente nella motivazione che spiega perché mi hanno dichiarato colpevole di calunnia a giugno”.fa riferimento alla sentenza della Corte d’assise d’appello di Firenze che le ha inflitto per la calunnia tredi reclusione, già scontati con i quasi quattro passati in carcere prima di essere assolta per il delitto al quale si è sempre proclamata estranea .