Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 agosto 2024) (Adnkronos) – Non ci sono alternative per: senza la possibilità di lanciare missili in profondità in territorio russo, sono necessarie operazioni di terra come quella lanciata nella regione dila scorsa settimana. L’torna a chiedere ai partner occidentali di porre fine ai divieti sull’uso dei missili per poter attaccare laper evitare che le forze di Mosca usino i loro territori per sferrare attacchi contro la popolazione civile. “Questa è una guerra senza regole” per Mosca, ha denunciato il consigliere del presidente Zelensky, Mikhailo Podolyak, in un post sul suo account Telegram. “Come qualsiasi altra regione di confine dellabene illustra la guerra deliberatamente ignobile che i russi stanno combattendo, una guerra senza le regole della guerra”, ha affermato.