Ricky Portera e Fabio Russo al Café degli Artisti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il chitarrista italiano più rockettaro nel locale più rock della riviera.oggi sbarca a Cesenatico, dove a partire dalle 22 al Cafèterrà un concerto assieme atorna in riviera per un grande evento dopo aver tagliato il traguardo dei 55 anni di carriera (nel 1969 ad appena 15 anni entrò a far parte dei Club72), e i 42 anni del brano "Grande figlio di puttana" che Lucio Dalla gli dedicò nel 1982. Il chitarrista è stato tra i fondatoriStadio, ha suonato con Loredana Bertè, Ron, Eugenio Finardi e Lucio Dalla.