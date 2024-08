Maduro al bivio resistere o trattare? L’analisi di Morra

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 14 agosto 2024) A due settimane dal voto, la situazione rimane tesa: Nicolascontinua a sostenere una vittoria non dimostrata, mentre l’opposizione, guidata da Edmundo González, chiede sostegno internazionale per mettere fine alla sua presidenza. Nonostante le massicce manifestazioni a favore di González, la comunità internazionale continua a chiedere un dialogo tra le due parti per costruire una soluzione pacifica mentreha intensificato la repressione. Il futuro incerto del regime diDi fronte alle pressioni internazionali,ha scelto una linea dura, intensificando la repressione contro i “nemici” dello Stato e rompendo le relazioni diplomatiche con sette Paesi latinoamericani che avevano rifiutato di riconoscere i risultati elettorali. Questo isolamento crescente del Venezuela sul piano internazionale ha esacerbato le tensioni soprattutto nella regione.