Le 60 imprenditrici del Premio GammaDonna che stanno cambiando l’Italia

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il 21 agosto, in occasione del World Entrepreneur Day, l’Associazionerende omaggio alle donne cherivoluzionando il mondo imprenditoriale italiano. Con la presentazione delle FAB60, una selezione delle 60più innovative,sottolinea il contributo fondamentale delle donne nel promuovere l’imprenditoria sostenibile e all’avanguardia. Queste, in corsa per il prestigioso2024, rappresentano il futuro dell’imprenditoria italiana, un futuro in cui l’innovazione e l’impatto sociale vanno di pari passo.