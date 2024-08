Divorzio Totti-Blasi è guerra sull’assegno di mantenimento | Lui vuole tagliarlo

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 14 agosto 2024) La battaglia tra Francescoe Ilaryè tutt’altro che finita. Una battaglia giudiziaria che dura ormai da anni, dal momento in cui hanno comunicato al mondo intero di aver messo “fine” al loro matrimonio, con due comunicati ben distinti. Al centro della discussione, al momento, c’è l’assegno di: il clima è decisamente rovente. Francescoe Ilary, la battaglia per l’assegno diIlarye Francescosono andati più che avanti dopo la separazione: sempre al centro della cronaca rosa, la prima è ormai impegnata con l’imprenditore Bastian Muller, mentreè al fianco di Noemi Bocchi. Tra un’indiscrezione e l’altra, legate principalmente a presunte gravidanze e il forte desiderio di sposarsi con i nuovi compagni, la battaglia per l’assegno ditra Francescoe Ilarynon è ancora giunta al termine.