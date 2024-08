Cavallino Treporti clamoroso sciopero di Ferragosto dei bagnini?

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Adipotrebbero scendere in. Una protesta clamorosa per denunciare l'eccessiva severità dei controlli della Capitaneria di Porto che quest'anno ha comminato diverse multe da oltre mille euro ai guarda spiaggia. Dopo la serrata, più che altro simbolica, degli ombrelloni a Sottomarina aun possibile,deipotrebbe avere delle conseguenze molto pesanti. E' un'estate caldissima sul litorale veneziano, e non solo per le temperature roventi. Ala clamorosa protesta dei guarda-spiaggia è sul ponte di scoppiare dopo una serie di controlli della Capitaneria di porto sfociata in una serie di multe salatissime, da poco più di mille euro, piovute sulla testa di ragazzi che ne guadagnano 1.500 al mese.