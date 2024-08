Arrestato broker del narcotraffico era latitante da un anno IL VIDEO DELLA CATTURA

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di mercoledì 14 agosto 2024) MARANO – L’illuminazione in via De Filippo è scarsa e la notte non aiuta. Il silenzio è rotto dal cicalio di qualche insetto, dai motori di alcuni condizionatori e dal tocco felpato delle suole di 40 carabinieri. Stcircondando una villetta nella campagna di Marano con le pattuglie che si avvicinano a fari spenti. Sono i militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e del ROS di Napoli. Gli occhi sono puntati su quel villino circondato da una corte, alla luce che filtra dalle tapparelle tirate giù. All’interno sche si nasconde ilPasquale Cesaro,deldi 52 anni, ritenuto vicino al clan “Nuvoletta – Orlando – Polverino”. Cesaro è ritenuto perno fondamentale nel canale di rifornimento di cocaina dal Sud America alla provincia di Napoli e deve scontare 16 anni e 8 mesi di reclusione.