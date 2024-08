Quartiere Stazione presenta il cartellone per le celebrazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 13 agosto 2024) Per la ventunesima volta il comitatodi Grottammare festeggia la sua omonima festa e come sempre ha predisposto undi eventi veramente notevole e adatto a tutti e c’è da scommettere che anche per quest’anno costituirà uno degli appuntamenti più importanti dell’estate della cittadina rivierasca. Si inizia venerdì, giorno dopo Ferragosto, come da tradizione, con una serata di musica e risate che vedrà protagonista la ’Scacchia’s Band’, il 17 sarà in scena la Cover Band di Vasco Rossi Vizi e Virtu’ e il 18 gran finale con la famosissima Tribute Band dei Queen "Regina". Il 18 ci sarà anche, come sempre, l’estrazione della favolosa tombola con in premio ben 1.000 euro. Durante i 3 giorni di festa i tantissimi partecipanti troveranno un simpatico mercatino, la pesca di beneficenza e svariati stand gastronomici attivi dalle ore 19, con numerose specialità locali.