L’aereo precipita Rosanna scrive alla mamma prima di morire | l’ultima foto

(Di martedì 13 agosto 2024) Aveva inviato messaggi e selfiesua famiglia, Rosana Santos Xavier, 23 anni, uno dei passeggeri del volo Atr-72-500 della compagnia aerea brasiliana Voepassto venerdì scorso a San Paolo. Rosana si trovava a bordo delto in Brasile ed è una delle 62 vittime della tragedia. Sua madre ha raccontato gli attimi precedenti all’incidente aereo, spiegando appunto che la figlia le aveva inviato dei messaggi in cui diceva di non sentirsi sicura. “Ho paura,è vecchio” “Ho paura di questo volo, lo giuro, è un vecchio aereo. C’è una poltrona rotta, è il caos”, i messaggi che la giovane aveva scritto nel gruppo di famiglia salendo a bordo del. Eaveva inviato anche un selfie. La 23enne era fuori per lavoro e venerdì era salita a bordo di quelper tornare a casa.