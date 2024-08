Kamala Harris procede spedita nei sondaggi Trump ha il fiato corto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 13 agosto 2024) Mancano 84 giorni alle elezioni americane e per i tempi della politica negli Stati Uniti, dove la corsa alla Casa Bianca comincia due anni prima del voto, significa che siamo praticamente in vista della volata finale. E Donaldappare adie con i crampi. Il che non significa affatto che stia andando verso una sconfitta, ma è costretto a correre con una diversa prospettiva: quella di chi è sempre stato fin qui in testa e ora invece insegue, per di più alle spalle di un’avversaria donna di cui non riesce a prendere il passo. Il team disa che andrà ancora peggio per un po’, prima che forse cominci ad andare meglio. Andrà peggio perché la prossima settimana (19-22 agosto) si apre la convention dei democratici a Chicago e tutti gli occhi saranno sue il suo vice Tim Walz.